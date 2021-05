Csm e caso Amara, avvocato del pm Storari: “Verbali dati a persona autorizzata” (Di sabato 8 maggio 2021) “Storari non ha provocato assolutamente niente. Quello che è tecnicamente accaduto, è che delle informazioni, perché i Verbali non sono che il supporto di informazioni, sono state comunicate ad una persona autorizzata a riceverle. A sua volta questa persona le ha veicolate ad un organo istituzionalmente competente”. Lo ha detto l’avvocato Paolo Della Sala, difensore del pm di Milano Paolo Storari, indagato per rivelazione del segreto d’ufficio, al termine dell’interrogatorio, durato circa due ore, davanti ai pm di Roma, negli uffici della Procura generale in piazza Adriana. Storari, indagato per rivelazione di segreto d’ufficio per aver consegnato i Verbali di Piero Amara all’ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 maggio 2021) “non ha provocato assolutamente niente. Quello che è tecnicamente accaduto, è che delle informazioni, perché inon sono che il supporto di informazioni, sono state comunicate ad unaa riceverle. A sua volta questale ha veicolate ad un organo istituzionalmente competente”. Lo ha detto l’Paolo Della Sala, difensore del pm di Milano Paolo, indagato per rivelazione del segreto d’ufficio, al termine dell’interrogatorio, durato circa due ore, davanti ai pm di Roma, negli uffici della Procura generale in piazza Adriana., indagato per rivelazione di segreto d’ufficio per aver consegnato idi Pieroall’ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo, ...

