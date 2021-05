Croce Rossa | mons Battaglia | “Grazie | avete sfidato la paura”

(Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“I Volontari dellahannola, ma chi ha pensato alla vostra, alle vostre fatiche, a quel senso di solitudine che vi siete portati dentro quando vi avvicinavate alle persone in difficoltà? Eppurefatto i conti con la vostra, con la vostra solitudine e la vostra fatica e siete stati capaci di andare oltre perché dentro di voi c’era la forza della vostra bellezza e della vostra umanità. E quel vostro mettervi in gioco, quel vostro “sporcarvi le mani”, quel cuore che va incontro a tutti non è altro che il segno di una umanità che ha solo bisogno di umanità”. Lo ha detto Don Mimmo, Arcivescovo Metropolita di Napoli, intervenuto questa mattina alla sede del Comitato Napoli della ...

Don Mimmo Battaglia, arcivescovo Metropolita di Napoli è intervenuto questa mattina alla sede del Comitato Napoli della, presieduto da Paolo Monorchio con parole molto emozionanti, per ringraziare tutti i volontari nella Giornata Mondiale dellae della Luna. Erano presenti anche l'Imam ...MONTEROTONDO MARITTIMO " Il Comune di Monterotondo Marittimo ha aderito alla Giornata Mondiale dellae Mezzalunache si celebra l'8 maggio. L'8 maggio si festeggia in tutto il pianeta il lavoro di soccorso che svolgono quotidianamente milioni di volontari della. La ...Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Eroi silenziosi, ogni giorno in prima linea per aiutare i più deboli e bisognosi. Il vostro lavoro nella lotta al Covid 19 e in tante altre emergenze è fondamentale. Grazie ...Anche la Città di Corigliano-Rossano aderisce alla Settimana Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa che, quest'anno, sarà dedicata all'enorme sforzo dei volontari della CRI in prima ...