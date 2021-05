Cresce l'offerta scolastica: al «Don Tonino Bello» ecco il percorso audiovisivo (Di sabato 8 maggio 2021) Cresce l'offerta scolastica nel Salento. Dall'anno scolastico 2021-2022, sarà inaugurato il laboratorio musicale e di registrazione audio- video presso l'IISS Don Tonino Bello di Tricase. Un Laboratorio allestito per il settore «Made in Italy» per audiovisivo a disposizione del gruppo musicale scolastico «Metodo Abreu orchestra» e degli studenti che vorranno intraprendere questa strada nella loro vita. Il progetto nasce da lontano e fu presentato già durante il convegno «Una scuola nei titoli di testa» del 2016, nel quale parteciparono la Dirigente Anna Lena Manca, il regista salentino Edoardo Winspeare, il videomaker Valerio Mattioli. Proprio con quest'ultimo, il Don Tonino Bello ha appena avviato un progetto interessante riguardo al mondo del ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 8 maggio 2021)l'nel Salento. Dall'anno scolastico 2021-2022, sarà inaugurato il laboratorio musicale e di registrazione audio- video presso l'IISS Dondi Tricase. Un Laboratorio allestito per il settore «Made in Italy» pera disposizione del gruppo musicale scolastico «Metodo Abreu orchestra» e degli studenti che vorranno intraprendere questa strada nella loro vita. Il progetto nasce da lontano e fu presentato già durante il convegno «Una scuola nei titoli di testa» del 2016, nel quale parteciparono la Dirigente Anna Lena Manca, il regista salentino Edoardo Winspeare, il videomaker Valerio Mattioli. Proprio con quest'ultimo, il Donha appena avviato un progetto interessante riguardo al mondo del ...

