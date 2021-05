Covid | Von der Leyen | ' bene vaccinazioni | step successivo bambini e adolescenti'

Advertising

carlosibilia : Bene che Ursula Von der Leyen riconosca i meriti dell'Italia. Ora l'Unione Europea segua il Presidente Usa Joe Bide… - eziomauro : Von der Leyen: 'Aveva ragione l'Italia sull'intervento Ue sul Covid. Pronti a discutere sul copyright sui vaccini'… - repubblica : ?? Von der Leyen: 'Aveva ragione l'Italia sull'intervento Ue sul Covid' - carlo_centemeri : #Vaccini #Covid. Svolta storica degli Usa, Biden: “Favorevoli alla revoca dei brevetti”. Ursula von der Leyen (Ue)… - carlo_centemeri : Vaccini Covid. Svolta storica degli Usa, Biden: “Favorevoli alla revoca dei brevetti”. Von der Leyen (Ue) apre ma c… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Von

Il Sole 24 ORE

...proposta della Casa Bianca per la revoca dei brevetti ai vaccini anti -che ha fatto sobbalzare le case farmaceutiche divide anche l'Europa. Anche la presidente della Commissione UE, Ursula...... anche la questione della liberalizzazione dei brevetti sui vaccini antidiventa una ... ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursulader Leyen . La presidente ha aggiunto che '...Sospendere i brevetti e altri diritti di proprietà intellettuali su farmaci, test diagnostici e vaccini utili per la risposta al Covid-19 per tutta la durata della pandemia ...Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo bisogno di vaccini ora. La deroga sulla proprietà' intellettuale non risolverà il problema. Quello che serve è una condivisione dei vaccini, l'export di dosi e inve ...