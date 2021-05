Advertising

carlosibilia : Bene che Ursula Von der Leyen riconosca i meriti dell'Italia. Ora l'Unione Europea segua il Presidente Usa Joe Bide… - eziomauro : Von der Leyen: 'Aveva ragione l'Italia sull'intervento Ue sul Covid. Pronti a discutere sul copyright sui vaccini'… - repubblica : ?? Von der Leyen: 'Aveva ragione l'Italia sull'intervento Ue sul Covid' - TV7Benevento : Covid: Von der Leyen, 'bene vaccinazioni, step successivo bambini e adolescenti'... - carlo_centemeri : #Vaccini #Covid. Svolta storica degli Usa, Biden: “Favorevoli alla revoca dei brevetti”. Ursula von der Leyen (Ue)… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Von

Il Sole 24 ORE

Vaccini, scontro per lo stop ai brevetti: da Berlino arriva il no di Merkel Al Wto lo scontro sui brevetti per il vaccino antiVaccini, Biden sblocca i brevetti Usa.der Leyen: 'Sì anche ......proposta della Casa Bianca per la revoca dei brevetti ai vaccini anti -che ha fatto sobbalzare le case farmaceutiche divide anche l'Europa. Anche la presidente della Commissione UE, Ursula...La presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, ha annunciato che è stato approvato un contratto con la casa ...Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Felice di annunciare che la Commissione europea ha appena approvato un contratto per 900 milioni di dosi garantite più 900 milioni di opzioni con ...