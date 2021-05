Covid, Speranza: “Visite e cure gratuite per chi lo ha contratto” (Di sabato 8 maggio 2021) Il ministro della Salute ha annunciato l’arrivo di un’esenzione per il Covid. Speranza si concentra sui pazienti affetti da “long Covid” Una nuova misura. Roberto Speranza ha annunciato che i pazienti che hanno avuto forme gravi di Covid e hanno subito il ricovero in ospedale saranno presi in carico gratuitamente dal sistema sanitario nazionale. Di fatto vorrà dire che questi pazienti non pagheranno il ticket per molte Visite specialistiche, potendo controllare periodicamente le loro condizioni di salute gratuitamente. Tramite la sua pagina Facebook, il titolare del Ministero della Salute ha anche dato altre informazioni utili alla causa. “Il Covid può lasciare, nei pazienti che lo hanno avuto in forma grave, conseguenze anche dopo la guarigione. Per questo ho ... Leggi su zon (Di sabato 8 maggio 2021) Il ministro della Salute ha annunciato l’arrivo di un’esenzione per ilsi concentra sui pazienti affetti da “long” Una nuova misura. Robertoha annunciato che i pazienti che hanno avuto forme gravi die hanno subito il ricovero in ospedale saranno presi in carico gratuitamente dal sistema sanitario nazionale. Di fatto vorrà dire che questi pazienti non pagheranno il ticket per moltespecialistiche, potendo controllare periodicamente le loro condizioni di salute gratuitamente. Tramite la sua pagina Facebook, il titolare del Ministero della Salute ha anche dato altre informazioni utili alla causa. “Ilpuò lasciare, nei pazienti che lo hanno avuto in forma grave, conseguenze anche dopo la guarigione. Per questo ho ...

