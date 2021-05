Covid Puglia, oggi 979 contagi e 21 morti: bollettino 8 maggio (Di sabato 8 maggio 2021) Sono 979 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia, secondo la tabella del bollettino di oggi, 8 maggio. Registrati inoltre altri 21 morti. Sono in risalita i nuovi casi positivi al Covid 19 oggi a fronte di un lieve calo dei test. Sostanzialmente stabili i decessi. Continuano ad aumentare i guariti a un ritmo costante e pertanto prosegue la flessione degli attuali positivi e dei ricoverati, secondo i dati del bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del Dipartimento della salute. oggi su 11.543 tamponi sono stati rilevati 979 contagi. Ieri i nuovi casi erano 870 su 11.686 test. Sono stati registrati 21 decessi. Ieri i morti erano 20. In ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 maggio 2021) Sono 979 i nuovida coronavirus in, secondo la tabella deldi, 8. Registrati inoltre altri 21. Sono in risalita i nuovi casi positivi al19a fronte di un lieve calo dei test. Sostanzialmente stabili i decessi. Continuano ad aumentare i guariti a un ritmo costante e pertanto prosegue la flessione degli attuali positivi e dei ricoverati, secondo i dati delepidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del Dipartimento della salute.su 11.543 tamponi sono stati rilevati 979. Ieri i nuovi casi erano 870 su 11.686 test. Sono stati registrati 21 decessi. Ieri ierano 20. In ...

Advertising

PaolaCalabretto : Puglia, via con le vaccinazioni degli over 50 - MonopoliTimes : Puglia, via con le vaccinazioni degli over 50 - Borderline_24 : #Covid, accertati 5 casi di #Variante #Indiana in Puglia: altri 11 contagi sospetti - GiovinazzoLive : #Giovinazzo Covid-19: 79 i nuovi casi in Puglia - infoitinterno : Covid in Puglia, prosegue il calo dei posti letto occupati -