Covid: più di mille allontanati da piazze 'movida' a Bologna (Di sabato 8 maggio 2021) Oltre un migliaio di persone sono state allontanate ieri sera a Bologna dalle forze dell'ordine, intervenute in alcune delle principali piazze dove si registrano da settimane caos e assembramenti. ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 maggio 2021) Oltre un migliaio di persone sono state allontanate ieri sera adalle forze dell'ordine, intervenute in alcune delle principalidove si registrano da settimane caos e assembramenti. ...

Advertising

CottarelliCPI : Basta dibattiti. Dobbiamo: - aumentare la produzione mondiale dei vaccini, se liberalizzare serve, lo si faccia -… - Agenzia_Ansa : L'India ha registrato per la prima volta più di 4mila morti per coronavirus in un giorno. Lo ha fatto sapere il gov… - MSF_ITALIA : A #Gaza si è passati da meno di mille casi #Covid19 a settimana a oltre mille al giorno, con un aumento allarmante… - emmerudes : RT @DigitalMatt3: @Leonard13___ Oggi scopro che per Covid non muoiono più neanche gli ultraottantenni, periodo gennaio e febbraio 2021 ma n… - Andrea80821276 : RT @Agenzia_Ansa: L'India ha registrato per la prima volta più di 4mila morti per coronavirus in un giorno. Lo ha fatto sapere il governo i… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid più Per 160mila malati di long Covid niente ticket su visite ed esami per due anni ...prossimo decreto Sostegni stanzierà 50 milioni per un protocollo sperimentale che riguarderà i pazienti che hanno provato le forme più gravi con un ricovero Sono circa 164mila i malati gravi di Covid ...

De Luca annuncia: 'Capri è covid free' ha aggiunto dalla piazzetta dell'isola vacanziera tra le più belle al mondo. "Capri rappresenta la ... "Capri e Procida - continua De Luca - sono covid - free. Ora tocca ad Ischia e dopo all'intera ...

Le varianti del Covid sono più pericolose, anche per i giovani Corriere della Sera ...prossimo decreto Sostegni stanzierà 50 milioni per un protocollo sperimentale che riguarderà i pazienti che hanno provato le formegravi con un ricovero Sono circa 164mila i malati gravi di...ha aggiunto dalla piazzetta dell'isola vacanziera tra lebelle al mondo. "Capri rappresenta la ... "Capri e Procida - continua De Luca - sono- free. Ora tocca ad Ischia e dopo all'intera ...