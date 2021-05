Covid | news Speranza | 50 mln per seguire pazienti dopo dimissioni LIVE

(Di sabato 8 maggio 2021) Tutta la nostra Penisola in giallo. Solo Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta arancioni. La curva dei casi e dei decessi è in decrescita: nelle ultime 24 ore 10.500 positivi e 207 decessi. Il piano di immunizzazione procede a pieno ritmo, oltre 500mila dosi in 24 ore. Vaccinato l'87% degli over-80. Di Maio: "Auspicabile stop al coprifuoco dal 16 maggio". Von Der Leyen insiste: "Lo stop ai brevetti non risolve i problemi"

MSF_ITALIA : A #Gaza si è passati da meno di mille casi #Covid19 a settimana a oltre mille al giorno, con un aumento allarmante… - ilfoglio_it : La decisione dell'Amministrazione americana di sospendere i brevetti per i vaccini contro il Covid-19 e il virus po… - repubblica : Chiusa la torteria di Chivasso, punto di ritrovo dei negazionisti Covid

C'è chi non riesce a prendere il caffè con i colleghi. Chi trema quando incontra qualcuno per strada. Il racconto di Raffaello sulle sue diff?.Leggi Anche La Puglia dà il via libera per legge alle visite dei familiari ai pazienti... 'non manca la confusione a causa di tante notizie che alimentano il disorientamento o fake. ...Sono 676 i nuovi casi registrati nelle 24 ore in Toscana su 27.224 test di cui 13.829 tamponi molecolari e 13.395 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,48% (7,3% sulle prime diagnosi). (ANSA) ...Politica Roma - 08/05/2021 10:17 - "In occasione della Giornata dell'Europa vorremmo estendere i nostri più sentiti auguri a tutti i cittadini europei. Questa Giornata dell'Europa ...