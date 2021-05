Covid, news. Papa sui vaccini: sospendere brevetti, accesso per tutti. LIVE (Di sabato 8 maggio 2021) Papa Francesco chiede di "abbandonare i nostri individualismi e promuovere il bene comune in uno spirito di giustizia che assicuri l'accesso universale al vaccino e la sospensione temporanea dei diritti di proprietà intellettuale". Tutta la nostra Penisola in giallo. Solo Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta arancioni. Il piano di immunizzazione procede a pieno ritmo, oltre 500mila dosi in 24 ore. Vaccinato l'87% degli over-80 Leggi su tg24.sky (Di sabato 8 maggio 2021)Francesco chiede di "abbandonare i nostri individualismi e promuovere il bene comune in uno spirito di giustizia che assicuri l'universale al vaccino e la sospensione temporanea dei diritti di proprietà intellettuale". Tutta la nostra Penisola in giallo. Solo Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta arancioni. Il piano di immunizzazione procede a pieno ritmo, oltre 500mila dosi in 24 ore. Vaccinato l'87% degli over-80

