Covid, news. Draghi: L'Ue aumenti la produzione con trasparenza. LIVE (Di sabato 8 maggio 2021) "In Europa dobbiamo continuare ad accelerare le vaccinazioni con trasparenza e in sicurezza aumentando la produzione". E' la linea espressa dal premier Mario Draghi nel suo primo vertice Ue in presesenza a Oporto. La Commissione europea ha approvato un contratto per 900 milioni di dosi garantite più 900 milioni di opzioni con Pfizer-BioNTech per il 2021-2023. Tutta la nostra Penisola in giallo. Solo Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta arancioni. Leggi su tg24.sky (Di sabato 8 maggio 2021) "In Europa dobbiamo continuare ad accelerare le vaccinazioni cone in sicurezza aumentando la". E' la linea espressa dal premier Marionel suo primo vertice Ue in presesenza a Oporto. La Commissione europea ha approvato un contratto per 900 milioni di dosi garantite più 900 milioni di opzioni con Pfizer-BioNTech per il 2021-2023. Tutta la nostra Penisola in giallo. Solo Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta arancioni.

