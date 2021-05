Covid, news di oggi. Il bollettino: 10.176 nuovi casi su 338.436 tamponi. 224 morti. LIVE (Di sabato 8 maggio 2021) Cala ancora il tasso di positività, che arriva al 3%. Diminuiscono di 532 i ricoverati nei reparti ordinari, di 42 quelli in terapia intensiva (110 gli ingressi giornalieri). La Commissione europea ha approvato un contratto per 900 milioni di dosi garantite più 900 milioni di opzioni con Pfizer-BioNTech per il 2021-2023. Draghi: "Liberalizzare i brevetti non basta". Tutta la Penisola in giallo. Solo Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta arancioni Leggi su tg24.sky (Di sabato 8 maggio 2021) Cala ancora il tasso di positività, che arriva al 3%. Diminuiscono di 532 i ricoverati nei reparti ordinari, di 42 quelli in terapia intensiva (110 gli ingressi giornalieri). La Commissione europea ha approvato un contratto per 900 milioni di dosi garantite più 900 milioni di opzioni con Pfizer-BioNTech per il 2021-2023. Draghi: "Liberalizzare i brevetti non basta". Tutta la Penisola in giallo. Solo Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta arancioni

Advertising

LegaSalvini : COVID, #SALVINI: IN CDM LEGA CHIEDERÀ DI RIAPRIRE MODELLO MADRID - MSF_ITALIA : A #Gaza si è passati da meno di mille casi #Covid19 a settimana a oltre mille al giorno, con un aumento allarmante… - LaStampa : Un minore su due passa più di 8 ore davanti allo schermo: ecco l’indagine che rivela le conseguenze del Covid - Lorenzo25_08 : RT @ilgiornale: Uno studio italiano in fase di pubblicazione dimostra come i raggi ultravioletti 'uccidono' il Covid-19: 'Una minima dose d… - bettabettanesi : @LUDOVICOTODINI Spunta il primo #vaccino (italiano) in #compresse e senza #iniezione -