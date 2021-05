Covid | news Da lunedì nessuna regione italiana in rosso Curva contagi in decrescita LIVE

(Di sabato 8 maggio 2021) Tutta la nostra Penisola in giallo. Solo Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta arancioni. Ladei casi e dei decessi è in: nelle ultime 24 ore 10.500 positivi e 207 decessi. Il piano di immunizzazione procede a pieno ritmo, oltre 500mila dosi in 24 ore. Vaccinato l'87% degli over-80. Di Maio: "Auspicabile stop al coprifuoco dal 16 maggio". Von Der Leyen insiste: "Lo stop ai brevetti non risolve i problemi"

A Monaco, l'Oktoberfest per il secondo anno non si farà, incerto è l'immediato futuro della Buchmesse a Francoforte, sempre a causa del Covid. Nell'attesa, i responsabili della più grande fiera del libro al mondo, mi hanno invitato a seguire un dibattito online sul politically correct in letteratura.