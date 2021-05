(Di sabato 8 maggio 2021) Sono 254 ida coronavirus nelle, 8, secondo i dati deldella regione. La regione, inserita in zona gialla, rimarrà nella stessa fascia -con spostamenti liberi e ristoranti aperti a pranzo e cena- anche da lunedì 10il Servizio Sanità ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4758 tamponi: 2652 nel percorso nuove diagnosi (di cui 635 nello screening con percorso Antigenico) e 2106 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 9,6%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 254 (66 in provincia di Macerata, 40 in provincia di Ancona, 84 in provincia di Pesaro-Urbino, 22 in provincia di Fermo, 33 in provincia di Ascoli Piceno e 9 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti ...

Advertising

albertopremici : Covid Marche, 254 nuovi casi. Offida dimezzati i positivi - AnsaMarche : Covid: Marche, 254 casi in 24ore,rapporto positivi/test 9,6%. 42 persone con sintomi. Altri 30 positivi da test ant… - liberenotizie : Covid Marche, oggi 254 contagi: bollettino 8 maggio. Adnkronos - ultimora - ansa_marche : Covid: Marche, 254 casi in 24ore,rapporto positivi/test 9,6% - fisco24_info : Covid Marche, oggi 254 contagi: bollettino 8 maggio: I dati della regione -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Marche

Sono 254 i positivi al coronavirus rilevati in 24ore nellein base alle 2.652 nuove diagnosi per un rapporto casi/test del 9,6%. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Ancora una volta il maggior numero di casi si è registrato in provincia di ...Sono 254 i contagi da coronavirus nelleoggi, 8 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. La regione, inserita in zona gialla, rimarrà nella stessa fascia - con spostamenti liberi e ristoranti aperti a pranzo e cena - ...I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 254 (66 in provincia di Macerata, 40 in provincia di Ancona, 84 in provincia di Pesaro-Urbino, 22 in provincia di Fermo, 33 in provinci ...I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 254 (66 in provincia di Macerata, 40 in provincia di Ancona, 84 in provincia di Pesaro-Urbino, 22 in provincia di Fermo, 33 in provincia di Ascoli Piceno e ...