Covid: Lombardia, stabile numero terapie intensive (490) (Di sabato 8 maggio 2021) Milano, 8 mag. (Adnkronos) - E' sostanzialmente stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva a causa del Covid in Lombardia: sono 490, uno in meno rispetto a ieri. Il totale dei pazienti ricoverato è 3.340. I tamponi analizzati sono stati 52.497, il tasso di positività si attesta al 3,01%. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Milano, 8 mag. (Adnkronos) - E' sostanzialmenteildei ricoverati in terapia intensiva a causa delin: sono 490, uno in meno rispetto a ieri. Il totale dei pazienti ricoverato è 3.340. I tamponi analizzati sono stati 52.497, il tasso di positività si attesta al 3,01%.

