(Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Da Biden a Papa Francesco, si alzano voci autorevoli per la sospensione deisui vaccini. L’Europa non sia timida e restia. Il presidente Draghi giochi tutte le carte possibili per convincere gli altri Paesi a sostenere una battaglia giusta, da cui dipende la possibilità stessa di vincere la pandemia”. Lo afferma il senatore di Leu Francesco. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Laforgia, 'Italia combatta per stop a brevetti vaccini'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Laforgia

Metro

Roma, 06 mag 10:45 - Per il senatore di Liberi e uguali, Francesco, "il sì di Biden alla sospensione dei brevetti sui vaccini può rappresentare una..."Sono molto contento di questa scelta - ha commentato Mario, presidente di BCC Bari - che ...lavoratori del settore cine - audiovisivo del 7 luglio 2020 per evitare rischi di contagio da...Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Da Biden a Papa Francesco, si alzano voci autorevoli per la sospensione dei brevetti sui vaccini. L’Europa non sia timida e restia. Il presidente Draghi giochi tutte le car ...Per il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia, "il sì di Biden alla sospensione dei brevetti sui vaccini può rappresentare ...