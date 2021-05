Covid | in provincia Milano 424 nuovi casi | 169 nel Bresciano

(Di sabato 8 maggio 2021), 8 mag. (Adnkronos) - Sono 1.584 ipositivi al Coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore e il virus non risparmia nessuna. Nel dettaglio iregistrati:424, Brescia e Varese 169ciascuna, Monza e Brianza 164, Como 115, Bergamo 157, Pavia 90, Mantova 85, Cremona 49, Lecco 44, Lodi 56 e Sondrio 29.

Due nuove "zone rosse" in Sicilia. L'aumento dei positivi farà scattare le restrizioni a Maniace, indi Catania, e Riesi, nel Nisseno. Lo ha disposto il presidente della Regione Nello Musumeci " su richiesta delle amministrazioni comunali e a seguito delle relazioni delle Asp - con un'...Al momento in Liguria ci sono dunque 4888 casi "attivi" di, di cui 2598 indi Genova e 813 indi Savona. Il totale degli ospedalizzati è di 443 pazienti, 26 meno di ieri. Le ...Milano, 8 mag. (Adnkronos) - Sono 1.584 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore e il virus non risparmia nessuna provincia. Nel dettaglio i casi registrati: Milano 424, ...Osservato speciale è il comune di Terranova da Sibari che conta oggi 12 nuovi positivi e in questa settimana ha registrato 28 casi totali ...