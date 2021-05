Covid in Italia: oggi 10.176 casi e 207 decessi, oltre 17mila guariti nelle ultime 24 ore (Di sabato 8 maggio 2021) Covid in Italia oggi bollettino del 8 maggio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia. I nuovi casi di Covid in lieve calo nelle ultime 24 ore, sono 10.176 su 338.436 tamponi testati. L’indice di positività scende al 3%. In leggera crescita invece i decessi, nelle ultime 24 ore sono 224 a fronte dei 207 di ieri.



I ricoverati in terapia intensiva sono 2.211 (-42), con 110 ingressi nelle ultime 24 ore. In calo anche i ricoveri ordinari che ad oggi sono 15.799 (-532). Gli attuali positivi scendono a 390.120 (-7.444). I guariti nelle ultime 24 ore sono 17.394.

