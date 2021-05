Covid in Campania | oggi 1 415 positivi e 35 morti | l' indice di contagio scende al 6 | 37%

Advertising

VincenzoDeLuca : Da oggi Capri è #covidfree. Capri rappresenta la ripartenza dell'Italia intera, è un messaggio di svolta che arriva… - ilriformista : Capri segue Procida. Si prosegue con Ischia e con la costiera Sorrentina. 'Probabilmente dovremo chiudere l'hub del… - Agenzia_Ansa : Calca e proteste all'hub vaccinale della Mostra d'Oltremare a Napoli dove migliaia di persone si sono ritrovate in… - rep_napoli : Covid, in Campania 1.415 nuovi positivi e 35 decessi [aggiornamento delle 16:01] - anteprima24 : ** #Covid: cala la #Curva del #Contagio in #Campania, i morti sono 35 ** -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Regione Campania

in Italia, il bollettino di sabato 8 maggio 2021. Il nuovo bollettinodel ministero della Salute di oggi sabato 8 maggio 2021 sarà pubblicato come ogni giorno ...43 vengono dalla, ...... sull'isola è arrivato il presidente della Giunta regionale della, Vincenzo De Luca, che dalla famosa Piazzetta ha annunciato: 'Dopo Procida, l'isola di Capri- free, fra due settimane ...Aumentano i nuovi positivi ma cala sensibilmente la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.415 positivi su 22.197 tamponi molecolari esaminati, ...Sono 1415 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania. E’ il dato che emerge dal quotidiano bollettino diramato dall’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e ...