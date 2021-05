Covid, il piano del governo: esami e cure gratis per 2 anni per i guariti da forma grave (Di sabato 8 maggio 2021) Speranza: 50 milioni per seguire tutti i pazienti maggiormente colpiti dal virus anche dopo le dimissioni dalla struttura ospedaliera Leggi su lastampa (Di sabato 8 maggio 2021) Speranza: 50 milioni per seguire tutti i pazienti maggiormente colpiti dal virus anche dopo le dimissioni dalla struttura ospedaliera

Advertising

LaStampa : Covid, il report choc: “I morti nel mondo sono più del doppio di quelli ufficiali” - Corriere : Vaccini, il nuovo piano: dosi a insegnanti e 50enni e richiamo a 42 giorni per «salvare» le vacanze - americo691 : RT @ALTEMS4: ??51° Instant Report ALTEMS Covid-19 – Dimezzati i contagi in 6 settimane Cala l’età dei contagiati, segno tangibile degli eff… - globalistIT : - IzzoEdo : RT @LaStampa: Covid, il piano del governo: esami e cure gratis per 2 anni per i guariti da forma grave -