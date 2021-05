Covid, il Giappone estende stato d’emergenza. Paura per i Giochi (Di sabato 8 maggio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 8 maggio 2021) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Giappone ha esteso lo stato di emergenza dettato dalla pandemia da Covid-19, a meno di 80 giorni dalle Olimpiadi… - repubblica : Il calamaro gigante pagato con i fondi Covid per rilanciare il turismo - ForexOnlineMeIt : Superpolemica in Giappone: spesi aiuti Covid per statua di un calamaro gigante - RobMcQuack : @Liv_Jodie Yup! Il primo episodio di DB venne trasmesso in Giappone nel 1986, in teoria i 35 li farà nell'autunno 2… - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: In Giappone usati fondi covid per costruire un calamaro gigante: 'Rilancerà il turismo' -