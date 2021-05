Covid, i colori delle regioni: nessuna zona rossa, Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta arancione. Le ORDINANZE di Speranza [VIDEO GUIDA] (Di sabato 8 maggio 2021) Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato le ORDINANZE dopo il consueto monitoraggio settimanale dell'Iss-ministero della Salute: gran parte dell'Italia resta in area gialla. Ai territori che già si trovano nella fascia a basso rischio se ne aggiungono altri tre. La Sicilia e la Sardegna restano in arancione, stesso colore a cui passa la Valle d'Aosta che lascia così il rosso. L'articolo Covid, i colori delle regioni: nessuna zona rossa, Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta arancione. Le ORDINANZE di Speranza VIDEO ... Leggi su orizzontescuola (Di sabato 8 maggio 2021) Il ministro della Salute, Robertoha firmato ledopo il consueto monitoraggio settimanale dell'Iss-ministero della Salute: gran parte dell'Italia resta in area gialla. Ai territori che già si trovano nella fascia a basso rischio se ne aggiungono altri tre. Lae larestano in, stesso colore a cui passa lad'Aosta che lascia così il rosso. L'articolo, i. Ledi...

