Covid Germania, superati i 3,5 milioni di contagi da inizio pandemia: le news (Di sabato 8 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 8 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Covid Germania, superati i 3,5 milioni di contagi da inizio pandemia: le news... - fisco24_info : Covid Germania, superati i 3,5 milioni di contagi da inizio pandemia: le news: Nelle ultime 24 ore registrati 15.68… - LucianoRomeo9 : RT @sonoAra: Ieri in Germania sono state somministrate 1.088.952 dosi di vaccino anti Covid. E in Italia? 388mila Non è magnifico? ?? #Figl… - rosarioT1970 : RT @Gi71376847: In Germania, in compenso fa freddo d’inverno e caldo d estate, ma non per questo le scuole sono chiuse.da noi le materne ,… - MCappannini : Escludere la Medicina Generale dalla vaccinazione anti Covid 19 è un grande sbaglio Prediamo esempio dalla Germania! -