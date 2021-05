Covid Fvg, oggi 90 contagi e 8 morti: bollettino 8 maggio (Di sabato 8 maggio 2021) Sono 90 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 8 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 8 morti, di cui due dei giorni scorsi, ma registrati solo oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4.916 tamponi molecolari e 2.847 test rapidi antigenici. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 21 e si riducono anche quelli negli altri reparti che risultano essere 157. Da inizio pandemia nella Regione i morti sono stati 3.740. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 maggio 2021) Sono 90 i nuovida Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo ildi, 8. Nella tabella si fa riferimento ad altri 8, di cui due dei giorni scorsi, ma registrati solo. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4.916 tamponi molecolari e 2.847 test rapidi antigenici. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 21 e si riducono anche quelli negli altri reparti che risultano essere 157. Da inizio pandemia nella Regione isono stati 3.740. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

