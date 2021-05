Covid: Confcommercio, ‘spostare coprifuoco poco rilevante, decisivo riaprire locali al chiuso’ (Di sabato 8 maggio 2021) Milano, 8 mag. (Adnkronos) – “Cominciare ad allentare il coprifuoco è importante, ma lo slittamento di un’ora o di due ore solo in parte riesce a dare una decisa spinta alla ripresa economica delle attività. Con le regole di questi giorni della zona gialla ‘rafforzata’, spostare il coprifuoco alle 23 consentirebbe una limitata crescita dei ricavi: 18,6 milioni di euro. Un po’ meglio lo spostamento del coprifuoco alle 24 con un recupero di 33,6 milioni di euro”. Così Confcommercio Milano, commentando l’analisi su base mensile dell’ufficio studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza focalizzata sulle attività di somministrazione, come bar e ristoranti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 8 maggio 2021) Milano, 8 mag. (Adnkronos) – “Cominciare ad allentare ilè importante, ma lo slittamento di un’ora o di due ore solo in parte riesce a dare una decisa spinta alla ripresa economica delle attività. Con le regole di questi giorni della zona gialla ‘rafforzata’, spostare ilalle 23 consentirebbe una limitata crescita dei ricavi: 18,6 milioni di euro. Un po’ meglio lo spostamento delalle 24 con un recupero di 33,6 milioni di euro”. CosìMilano, commentando l’analisi su base mensile dell’ufficio studi diMilano, Lodi, Monza e Brianza focalizzata sulle attività di somministrazione, come bar e ristoranti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Confcommercio Se anche lo Stato amplifica o addirittura crea le diseguaglianze (08/05/2021) ... prima che scoppiasse la crisi del Covid, quasi un milione di posti di lavoro andati in fumo. Ma ... quelli dei negozi non alimentari e dei servizi (turismo e altro), che secondo Confcommercio hanno ...

Bertolotti: "A questo punto fateci morire di Covid e non per suicidio con tante vite andate in fumo" Il Presidente della Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti a Radio Casteddu: 'Come stanno reagendo le attività commerciali? È un po' come infierire sul corpo di un defunto e io oso avanzare una piccola nota ...

