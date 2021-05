Covid Campania | oggi 1 415 contagi e 35 morti | bollettino 8 maggio

(Di sabato 8 maggio 2021) Sono 1.415 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 8. Registrati inoltre altri 35: 17 decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 18 sono avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. 22.197 i tamponi molecolari effettuati. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari analizzati è pari al 6,37%. Dei 1.415 nuovi positivi, 440 sono sintomatici o paucisintomatici. Il totale dei decessi inda inizio pandemia è 6.626. Sono 1.889 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 310.521. Insono 122 i posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti, 1.382 i pazientiricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da ...

Insono 122 i posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti, 1.382 i pazientiricoverati in reparti di degenza.