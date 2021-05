Covid, cala la curva dei contagi: sono 1.415 su 22.197 tamponi (Di sabato 8 maggio 2021) cala in Campania la curva dei contagi. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 1.415 i casi positivi su 22.197 tamponi molecolari esaminati. Ieri l’indice di positività è stato pari al 7,35%, oggi scende al 6,37%. I decessi sono 35. I guariti sono 1.889. Negli ospedali i posti occupati nelle terapie intensive sono 122 (ieri 121) mentre quelli in degenza continuano a calare, oggi sono 1.382 (ieri, 1406). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 8 maggio 2021)in Campania ladei. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore1.415 i casi positivi su 22.197molecolari esaminati. Ieri l’indice di positività è stato pari al 7,35%, oggi scende al 6,37%. I decessi35. I guariti1.889. Negli ospedali i posti occupati nelle terapie intensive122 (ieri 121) mentre quelli in degenza continuano are, oggi1.382 (ieri, 1406). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

