Covid | Bolsonaro | Il governo di Pechino | potrebbe aver creato di proposito il nuovo coronavirus

Advertising

_saudade_17 : La situazione COVID in Brasile è un insulto all’umanità, lo stesso Bolsonaro è un insulto all’umanità! - Pietro_Otto : RT @rej_panta: Dubbi sull’origine del Covid: Bolsonaro - bettabettanesi : RT @rej_panta: Dubbi sull’origine del Covid: Bolsonaro - patriziagatto3 : RT @rej_panta: Dubbi sull’origine del Covid: Bolsonaro -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bolsonaro

ANSA Nuova Europa

Eppure, a giudicare dal destino di altri politici di estrema destra " il brasiliano Jair, il britannico Boris Johnson, l'ungherese Viktor Orbán, il filippino Rodrigo Duterte " probabilmente ...Doria, feroce critico del presidente brasiliano Jair, con il quale si è scontrato sul tema dei vaccini e delle restrizioni anti -, afferma che il leader populista di estrema destra ...I tanti morti nella classe media indiana e la carenza di letti d’ospedale non possono essere negati. Perfino per un illusionista come il premier non sarà facile usarli a suo vantaggio. Leggi ...Roma, 8 mag. (askanews) - Il governatore dello Stato di San Paolo, Joao Doria, ha ricevuto la prima dose del vaccino Coronavac contro il ...