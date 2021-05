Covid: Bernini, 'su brevetti giusta linea Draghi e Ue' (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - “Le industrie farmaceutiche hanno ricevuto ingenti finanziamenti pubblici ed è giusto che contribuiscano ad aiutare la comunità internazionale nella lotta al Covid, ma non sarebbe certo l'abolizione dei brevetti a risolvere la carenza di vaccini". Così la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "La posizione del premier Draghi al vertice di Oporto ha portato a conclusioni equilibrate e condivisibili: nell'ottica di superare la pandemia è interesse comune immunizzare in massa anche i Paesi più poveri, ma il problema non sono i brevetti, semmai il divieto dell'export di dosi e componenti Usa e Gran Bretagna continuano ad attuare, mentre l'Ue ne esporta l'80 per cento". "Non solo: una volta eliminati i brevetti, la mancanza di impianti e di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - “Le industrie farmaceutiche hanno ricevuto ingenti finanziamenti pubblici ed è giusto che contribuiscano ad aiutare la comunità internazionale nella lotta al, ma non sarebbe certo l'abolizione deia risolvere la carenza di vaccini". Così la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria. "La posizione del premieral vertice di Oporto ha portato a conclusioni equilibrate e condivisibili: nell'ottica di superare la pandemia è interesse comune immunizzare in massa anche i Paesi più poveri, ma il problema non sono i, semmai il divieto dell'export di dosi e componenti Usa e Gran Bretagna continuano ad attuare, mentre l'Ue ne esporta l'80 per cento". "Non solo: una volta eliminati i, la mancanza di impianti e di ...

