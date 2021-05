Covid Abruzzo, oggi 85 contagi e 6 morti: bollettino 8 maggio (Di sabato 8 maggio 2021) Sono 85 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 8 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 6 morti. I guariti o dimessi da ieri sono 168. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.855 tamponi molecolari e di 3.140 test antigenici. A oggi i ricoveri Covid in area medica sono 281, 28 in terapia intensiva e 7.513 in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 maggio 2021) Sono 85 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 8. Nella tabella si fa riferimento ad altri 6. I guariti o dimessi da ieri sono 168. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.855 tamponi molecolari e di 3.140 test antigenici. Ai ricoveriin area medica sono 281, 28 in terapia intensiva e 7.513 in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

