Covid | 164mila guariti da forme gravi | in piano ministero cure gratis per 2 anni

(Di sabato 8 maggio 2021) Controlli e cure gratuiti per 2 anni e un piano di monitoraggio per prendersi carico di tutti i pazienti colpiti da forma grave di COVID-19, dimessi da un ricovero ospedaliero e giudicati guariti.

Il piano si basa sui dati dell'Istituto superiore di sanità, secondo cui sono circa 164mila i pazienti con gravi forme di COVID-19 guariti e dimessi dagli ospedali, più di un terzo dei quali con problemi respiratori. Il ministro propone che nel Dl Sostegni vengano stanziati 50 milioni affinché il Sistema sanitario prenda in carico gratuitamente, con esami diagnostici e terapie, i dimessi dopo forme gravi.