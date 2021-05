Costa d’Amalfi, lunedì riapre il centro vaccinale (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCosta d’Amalfi (Sa) – Da lunedì 10 maggio, è prevista la riattivazione del centro vaccinale del Presidio Ospedaliero di ‘Costa d’Amalfi’, di Ravello, fortemente voluta dall’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, in accordo con l’ASL Salerno. Dopo aver concluso la profilassi vaccinale contro il virus SARS Cov-2, a tutti gli ultra ottantenni residenti in Costa d’Amalfi, con l’obiettivo di contribuire al raggiungimento dell’immunità nel più breve tempo possibile, in un territorio con vocazione prettamente turistica, l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno, ha dato il via ad una nuova fase vaccinale per tutte le altre categorie aventi diritto. Il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Da10 maggio, è prevista la riattivazione deldel Presidio Ospedaliero di ‘’, di Ravello, fortemente voluta dall’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, in accordo con l’ASL Salerno. Dopo aver concluso la profilassicontro il virus SARS Cov-2, a tutti gli ultra ottantenni residenti in, con l’obiettivo di contribuire al raggiungimento dell’immunità nel più breve tempo possibile, in un territorio con vocazione prettamente turistica, l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno, ha dato il via ad una nuova faseper tutte le altre categorie aventi diritto. Il ...

