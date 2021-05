Cortesie in famiglia: Chiara e Livio contro Ettore e Gaetano (Di sabato 8 maggio 2021) Venerdì 7 maggio 2021 è andata in onda la decima puntata della prima stagione di Cortesie in famiglia, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Enzo Miccio, Chiara Maci e un terzo giudice a rotazione. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming. Chiara e Livio contro Ettore e Gaetano La puntata vede protagoniste le due coppie formate dai cugini Chiara e Livio con il menu “i belli” ed Ettore e Gaetano con il menu “i bravi”. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Ettore e Gaetano con il punteggio di 23,5-21. Cortesie in famiglia – Streaming A questo link su Discoveryplus potete ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 8 maggio 2021) Venerdì 7 maggio 2021 è andata in onda la decima puntata della prima stagione diin, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Enzo Miccio,Maci e un terzo giudice a rotazione. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming.La puntata vede protagoniste le due coppie formate dai cuginicon il menu “i belli” edcon il menu “i bravi”. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vintocon il punteggio di 23,5-21.in– Streaming A questo link su Discoveryplus potete ...

Advertising

insightnight_ : Ma hanno messo Walls di Lou a cortesie in famiglia. Adoro ahaha - thequeenlessia : Guardare Cortesie in Famiglia solo per Barbara Foria e Enzo Miccio - 74sabina : Cortesie in famiglia è la brutta copia di cortesia per gli ospiti - checcacico : Quando Real Time si accorge di aver esagerato con Cortesie per gli Ospiti e quindi...Cortesie in Famiglia!! - IostoconTarabas : @StalinZio Scoperto stasera vedendo Cortesie In Famiglia... -

Ultime Notizie dalla rete : Cortesie famiglia Enzo Miccio: "Quanto vorrei fare un matrimonio da re" Dopo "Cortesie in famiglia", infatti, dal 5 maggio si aggiunge il mercoledì su Real Time alle 21.25 "Abito da sposa cercasi Puglia" . Dall'altro, il suo primo lavoro, quello di organizzatore di ...

Chiara Maci presenta "Cortesie in famiglia" Chiara Maci tornata in tv con Cortesie in famiglia insieme all'immancabile Enzo Miccio e diverse guest ...

Cortesie in Famiglia: il 10 maggio, 4 protagoniste di Acerra Napoli.zon Cortesie in famiglia: Chiara e Livio contro Ettore e Gaetano La puntata vede protagoniste le due coppie formate dai cugini Chiara e Livio con il menu “i belli” ed Ettore e Gaetano con il menu “i bravi”. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Ettore e ...

Confessioni di un usuraio: "Sono pentito e non sapevo fosse un reato, ho agito per necessità" La storia dell'uomo di Misilmeri finito ai domiciliari ad aprile con l'accusa di aver chiesto la restituzione di prestiti con tassi del 425 per cento almeno a una trentina di persone. "Io ho fatto una ...

Dopo "in", infatti, dal 5 maggio si aggiunge il mercoledì su Real Time alle 21.25 "Abito da sposa cercasi Puglia" . Dall'altro, il suo primo lavoro, quello di organizzatore di ...Chiara Maci tornata in tv conininsieme all'immancabile Enzo Miccio e diverse guest ...La puntata vede protagoniste le due coppie formate dai cugini Chiara e Livio con il menu “i belli” ed Ettore e Gaetano con il menu “i bravi”. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Ettore e ...La storia dell'uomo di Misilmeri finito ai domiciliari ad aprile con l'accusa di aver chiesto la restituzione di prestiti con tassi del 425 per cento almeno a una trentina di persone. "Io ho fatto una ...