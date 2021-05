Coronavirus Liguria, il bollettino dell'8 maggio: calano ancora i nuovi casi (Di sabato 8 maggio 2021) La Covid, calano ancora i nuovi casi. Sono 202 i nuovi positivi al Coronavirus in Liguria su un totale di 4.188 tamponi molecolari e 2.542 tamponi antigenici rapidi processati. Lo comunica la Regione ... Leggi su lanazione (Di sabato 8 maggio 2021) La Covid,. Sono 202 ipositivi alinsu un totale di 4.188 tamponi molecolari e 2.542 tamponi antigenici rapidi processati. Lo comunica la Regione ...

Advertising

telecitynews24 : ??CORONAVIRUS: IN LIGURIA 202 NUOVI POSITIVI E 5 DECESSI?? I dati aggiornati?? #coronavirus #liguria #telecitynews24… - RegLiguria : [8/5-18.20] #CoronavirusLiguria ?? Vaccini Covid ?? Consegnati = 763.700 ?? Somministrati = 702.175 (92% dei conseg… - Miti_Vigliero : Liguria in ritardo sui vaccini agli insegnanti Sono circa 17 mila le persone a cui è stata somministrata la prima d… - riviera24 : #Coronavirus, 202 #nuovipositivi in #Liguria. 28 in provincia di Imperia - 4.188 i tamponi molecolari effettuati ne… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Sicilia e della #Liguria #Coronavirus #COVID19 -