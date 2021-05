Coronavirus Latina e provincia: nessun decesso ma 121 nuovi positivi, i dati di oggi 8 maggio (Di sabato 8 maggio 2021) Coronavirus Latina e provincia, secondo i dati forniti dalla Asl il numero dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore è pari a 121, non si registrano decessi mentre sono 100 le persone guarite. Il numero della vaccinazioni effettuate è invece pari a 3938. Leggi anche: Coronavirus, oggi nel Lazio sono 999 i casi positivi: terapie intensive stabili, in calo i decessi su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 maggio 2021), secondo iforniti dalla Asl il numero deinelle ultime 24 ore è pari a 121, non si registrano decessi mentre sono 100 le persone guarite. Il numero della vaccinazioni effettuate è invece pari a 3938. Leggi anche:nel Lazio sono 999 i casi: terapie intensive stabili, in calo i decessi su Il Corriere della Città.

