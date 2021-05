Coronavirus Latina, 121 nuovi contagi ma nessun decesso in provincia (Di sabato 8 maggio 2021) Sono 121 i nuovi casi Covid rilevati in provincia di Latina nelle ultime 24 ore. Il consueto bollettino diffuso dalla Asl segnala anche che non c'è stato alcun decesso. Cento le persone delle quali è ... Leggi su latinatoday (Di sabato 8 maggio 2021) Sono 121 icasi Covid rilevati indinelle ultime 24 ore. Il consueto bollettino diffuso dalla Asl segnala anche che non c'è stato alcun. Cento le persone delle quali è ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Latina Coronavirus, parte oggi a Pontinia lo screening della popolazione indiana Prosegue lo screening della popolazione indiana nei centri della provincia di Latina dove si registra una loro maggiore presenza. Partiti da Bella Farnia e Borgo Hermada i tendoni della Asl saranno oggi e domani - sabato 8 e domenica 9 maggio - a Pontinia , uno degli altri ...

Coronavirus Latina, 121 nuovi contagi ma nessun decesso in provincia Per quanto riguarda la distribuzione dei casi nei singoli comuni della provincia pontina le città con il maggior numero di nuovi contagi sono risultate Fondi con 16 casi , Latina con 14 e Sezze con ...

Coronavirus Latina, 121 nuovi contagi ma nessun decesso in provincia LatinaToday Coronavirus Ciociaria e Lazio, il bollettino dell'8 maggio. Numero dei contagi stabili ma muore una 48enne Restano sotto controllo i nuovi contagi: oggi su 16mila tamponi molecolari e 23mila antigenici sono 999 i nuovi positivi riscontrati. Nella Asl di Frosinone si registrano 62 nuovi casi e si tratta di ...

Covid in provincia di Latina: 121 nuovi contagi, 9 ricoveri e 100 guarigioni Come reso noto dall'Asl, nelle ultime 24 ore in provincia di Latina si sono registrati altri 121 contagi da Covid-19. Sono distribuiti tra i comuni di ...

