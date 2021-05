Coronavirus Italia | 244 morti | 10 176 nuovi casi | 2 211 in terapia intensiva

Advertising

DPCgov : ???????????? Anche l'Italia ha fatto la propria parte per aiutare l'#India colpita dal #coronavirus. Coordinata dal Dipar… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 11.807 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero… - repubblica : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 8 maggio: 10.176 nuovi casi, 224 morti - an12frnc : RT @sole24ore: Coronavirus Italia: oggi altri 10.176 casi e 224 vittime, tasso di positività al 3% - SkyTG24 : #Covid19, il bollettino di oggi nel dettaglio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

, bollettino 8 maggio 2021 : giù terapie intensive e ricoveri I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.211, in calo di 42 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e ...Come si legge nel rapporto del giornale britannico, nonostante il calo numerico, Stati come, ... adottando chiusure parziali o complete delle frontiere per limitare la diffusione delLa Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 338.436 tamponi e individuati 10.176 nuovi positivi al COVID-19 ...Contusione in allenamento con il Psg: danni al legamento laterale, non giocherà le ultime partite della stagione ...