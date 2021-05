Coronavirus in Toscana: 21 morti (ertà media 76 anni), oggi 8 maggio. E 676 nuovi contagi (Di sabato 8 maggio 2021) Sono 21 i morti per Coronavirus di oggi, 8 maggio 2021, in Toscana. Si tratta di 15 uomini e 6 donne con età media di 76 anni. E sono 676 i nuovi contagi (652 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico) con età media di 40 anni (23% ha meno di 20 anni, 25% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 15% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più). In totale da inizio pandemia, i toscani positivi sono saliti a 232.536 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 8 maggio 2021) Sono 21 iperdi, 82021, in. Si tratta di 15 uomini e 6 donne con etàdi 76. E sono 676 i(652 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico) con etàdi 40(23% ha meno di 20, 25% tra 20 e 39, 33% tra 40 e 59, 15% tra 60 e 79, 4% ha 80o più). In totale da inizio pandemia, i toscani positivi sono saliti a 232.536 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 21 morti (ertà media 76 anni), oggi 8 maggio. E 676 nuovi contagi - toscanatoday : COVID TOSCANA - 676 nuovi casi - Acmor3 : @Pietro_Otto Informarsi non fa mai male - f_profili : Coronavirus: 676 nuovi casi, età media 40 anni; 21 i decessi - iltirreno : Coronavirus in Toscana, il bollettino di oggi (sabato 8) della Regione -