Coronavirus | in Lombardia 43 decessi Diminuiscono i nuovi ingressi in terapia intensiva | 13 ieri 24

(Di sabato 8 maggio 2021) Il bollettino dell’8 maggio Diminuisce il numero deicasi giornaldiin. Secondo il bollettino odierno sono stati registrati 1.584casi di positività (1.759) per un totale di 817.088 contagi da inizio della pandemia. Il dato arriva a fronte di 52.497 test elaborati (51.195). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altresì 43 i25), per un totale di 33.149 vittime da inizio emergenza. Sul fronte ospedaliero si segnalano 2.850 persone ricoverate con sintomatologia nei reparti Covid ordinari (2.968). Al contempo, al netto di di 13giornal24), il numero di ...

Advertising

RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-22) e nei reparti (-104). A fronte di 51.195… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-75). A fronte di 50.251 tamponi effe… - LuinoNotizie : #Coronavirus, 169 nuovi contagi nel #Varesotto e 1584 in #Lombardia - tuttoatalanta : Il Bollettino della Lombardia all'8/05: +1.584 nuovi casi e 43 morti in 24h - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Lombardia: il bollettino e i numeri odierni dell'#8maggio #Coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia

... dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al, compresi guariti e ... per quanto riguarda le vittime se ne registrano: 33.149 in11.420 in Veneto 6.626 in ...17.38 10.176 nuovi casi e ancora 224 vittime Sono 10.176 i nuovi casi diin Italia, 10.554 il giorno prima, a fronte di 338.436 tamponi processati, +10mila. Il ... In+1.584,in ...Covid in Italia oggi bollettino del 8 maggio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull'andamento della pandemia.Le regioni che hanno registrato più casi nelle ultime 24 ore sono Lombardia (1.584), Campania (1.415), Lazio ... ha autorizzato l’utilizzo di emergenza del vaccino contro il coronavirus prodotto ...