Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di sabato 8 maggio 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull'andamento dell'epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l'emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino dell'8 maggio Resta stabile l'andamento del Coronavirus in Italia. Sono 10.176 i nuovi casi nelle ultime 24 ore a fronte di oltre 338mila tamponi. Il tasso di positività si attesta al 3%. Se si considerano solo i molecolari è del 6%. In leggero aumento i decessi (224) mentre sono stabili gli ingressi in terapia intensiva (110). Si allenta la pressione sui servizi ...

