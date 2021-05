Coronavirus, in India superata la soglia di 4mila morti in un giorno (Di sabato 8 maggio 2021) L'India ha registrato per la prima volta più di 4mila morti per Coronavirus in un giorno. I 4.187 decessi registrati nelle ultime 24 ore hanno portato il bilancio complessivo dell'India a 238.270 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 8 maggio 2021) L'ha registrato per la prima volta più diperin un. I 4.187 decessi registrati nelle ultime 24 ore hanno portato il bilancio complessivo dell'a 238.270 ...

Come COVID - 19 ha ostacolato la lotta ad altre malattie infettive gravi In India il programma anti - TBC nazionale ha cominciato a distribuire ai pazienti un rifornimento ... La minaccia del morbillo Prima della pandemia di coronavirus, nel 2019 i casi di morbillo nel mondo ...

“Covid, anche il Nepal come l’India sarà travolto dai contagi” Il Fatto Quotidiano Le ricerche su Covid-19 più assurde ritirate dalle riviste scientifiche Si va dallo screening con tamponi anali al 5g che induce Covid. Dalla medicina tradizionale cinese alle onde sonore prodotte dalle campane indiane che neutralizzano il virus. Ecco alcune delle più ass ...

