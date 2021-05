Coronavirus, il governo spalanca le porte ai turisti: dal 15 maggio stop alla quarantena per chi arriva dai Paesi Ue (Di sabato 8 maggio 2021) Il tavolo operativo organizzato dal ministero della Salute e da quello degli Esteri è servito a fare chiarezza sulle nuove norme che regolamenteranno i trasferimenti internazionali, in vista sia della stagione turistica estiva sia dell’Expo di Dubai, che sarà inaugurato il prossimo primo ottobre. In primo luogo, Roberto Speranza e Luigi Di Maio hanno discusso dello stop alla quarantena per alcune categorie di turisti stranieri che arriveranno in Italia. A partire dal 15 maggio, i viaggiatori provenienti dai Paesi dell’Unione europea, Israele e Regno Unito non dovrebbero essere più sottoposti alla mini-quarantena di cinque giorni. Beneficio che varrà solo se i turisti rispondono ad almeno una delle seguenti ... Leggi su open.online (Di sabato 8 maggio 2021) Il tavolo operativo organizzato dal ministero della Salute e da quello degli Esteri è servito a fare chiarezza sulle nuove norme che regolamenteranno i trasferimenti internazionali, in vista sia della stagioneca estiva sia dell’Expo di Dubai, che sarà inaugurato il prossimo primo ottobre. In primo luogo, Roberto Speranza e Luigi Di Maio hanno discusso delloper alcune categorie distranieri che arriveranno in Italia. A partire dal 15, i viaggiatori provenienti daidell’Unione europea, Israele e Regno Unito non dovrebbero essere più sottopostimini-di cinque giorni. Beneficio che varrà solo se irispondono ad almeno una delle seguenti ...

