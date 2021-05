Coronavirus, 224 vittime nelle ultime 24 ore. Stabili gli ingressi in terapia intensiva: +110 (ieri 109) (Di sabato 8 maggio 2021) Il bollettino dell’8 maggio Sono 10.176 i casi da Coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 10.554). Secondo i dati diffusi dalla Protezione civile e dal ministero della Salute il numero delle nuove vittime è di, contro le 207 di ieri. Per un totale di 224 decessi dall’inizio de monitoraggio sull’epidemia. La situazione negli ospedali Ad oggi, sono 18.010 le persone complessivamente ricoverate negli ospedali. Di queste, 15.799 si trovano in reparti non critici (ieri 16.331). Mentre 2.211 pazienti sono in terapia intensiva (ieri 2.253). nelle ultime 24 ore, sono invece stati 110 gli ingressi in area critica, ieri ... Leggi su open.online (Di sabato 8 maggio 2021) Il bollettino dell’8 maggio Sono 10.176 i casi daindividuati in Italia24 ore (10.554). Secondo i dati diffusi dalla Protezione civile e dal ministero della Salute il numero delle nuoveè di, contro le 207 di. Per un totale di 224 decessi dall’inizio de monitoraggio sull’epidemia. La situazione negli ospedali Ad oggi, sono 18.010 le persone complessivamente ricoverate negli ospedali. Di queste, 15.799 si trovano in reparti non critici (16.331). Mentre 2.211 pazienti sono in2.253).24 ore, sono invece stati 110 gliin area critica,...

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 08/05/21 • Attualmente positivi: 390.120 • Deceduti: 122.694 (+224) • Dimessi/Guariti: 3.590.107 (… - RaiNews : Coronavirus: 10.176 nuovi casi e 224 vittime - ElskeKevie25 : Coronavirus in Italia, il bollettino dell’8 maggio: 10.176 nuovi casi, 224 decessi. Indice di positività al 3 per c… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 8 maggio: 10.176 nuovi casi, 224 morti - ElskeKevie25 : Coronavirus in Italia, il bollettino dell’8 maggio: 10.176 nuovi casi, 224 decessi. Indice di positività al 3 per c… -