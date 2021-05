Coronavirus | 1607 detenuti vaccinati in Campania

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Se fuori si vivono delle incongruenze, naturalmente non è difficile immaginare che in un ambiente ristretto qual è il carcere, queste che definisco incongruenze, diventino difficoltà enormi che, in alcuni casi, minacciano il diritto alla salute per una persona ristretta e per gli stessi operatori penitenziari. Basta con i processi mediatici e in piazza per chi è in carcere”. Così Samuele Ciambriello, garante campano deisulla campagna di vaccinazione deinelle carceri campane, quindici Istituti per adulti più Nisida ed Airola per i minorenni. Ciambriello ricorda che sonofinora in, di cui 31 negli istituti per minorenni. La divisione per provincia è la seguente: Caserta 885, Salerno 286, Benevento ...