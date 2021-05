Coprifuoco | anche gli esperti si dividono | ecco i pareri di favorevoli e contrari

(Di sabato 8 maggio 2021) Tra chi è a favore della misura e chi no, il divieto di uscire dopo le 22 è una questione che fa discutereil mondo scientifico. Secondo alcuni è necessario per non far ri-esplodere i livelli di contagio. Per altri, invece, non ci sono prove scientifiche della validità di questo provvedimento

Il Sole 24 ORE

Tra chi è a favore della misura e chi no, il divieto di uscire dopo le 22 è una questione che fa discutereil mondo scientifico. Secondo alcuni è necessario per non far ri - esplodere i livelli di contagio. Per altri, invece, non ci sono prove scientifiche della validità di questo provvedimentoSul tanto dibattuto: 'Abbiamo avanzato una soluzione di buon senso. Perchè se permetti la ripresa delle attività di ristorazione deviconsentire agli operatori orari adeguati ad ...Altro che modifica del coprifuoco. Se il sistema dei colori resta inalterato, ancorato all'andamento dell'Rt, tra una o due settimane rischiamo di ritrovarci con numerose regioni ...ROMA (ITALPRESS) - "Stiamo vedendo se è possibile organizzare anche la possibilità di fare la seconda dose in vacanza. Ci stiamo lavorando, vediamo se riusciamo a raggiungere una soluzione fattibile".