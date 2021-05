Controlli nelle attività commerciali del X Municipio: pessime condizioni igieniche, sotto sequestro 10 kg di alimenti (Di sabato 8 maggio 2021) Carenze igieniche, mancati Controlli in materia alimentare, violazioni alle disposizioni per il contenimento dell’attualmente emergenza epidemiologica. Questo è quello che hanno trovato i Carabinieri in alcuni esercizi commerciali di Ostia, Vitinia e Torrino Mezzocammino. Controlli nelle attività commerciali del X Municipio I militari hanno elevato sanzioni per 7.000 euro (anche per non aver rispettato le normative per arginare la diffusione del virus) e proceduto al sequestro di oltre 10 kg di generi alimentari e 50 kg di sacchi da asporto non conformi alla vigente normativa. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 8 maggio 2021) Carenze, mancatiin materia alimentare, violazioni alle disposizioni per il contenimento dell’attualmente emergenza epidemiologica. Questo è quello che hanno trovato i Carabinieri in alcuni esercizidi Ostia, Vitinia e Torrino Mezzocammino.del XI militari hanno elevato sanzioni per 7.000 euro (anche per non aver rispettato le normative per arginare la diffusione del virus) e proceduto aldi oltre 10 kg di generi alimentari e 50 kg di sacchi da asporto non conformi alla vigente normativa. su Il Corriere della Città.

