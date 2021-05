Contro il virus dell’individualismo Il papa con Biden sui brevetti

Leggi su formiche

(Di sabato 8 maggio 2021) Dopo gli interventi del presidente statunitense Joee di molti altri, in particolare del premier italiano Mario Draghi sulla sospensione deidei vaccini, ecco la posizione di Francesco, chiaramente espressa in un videomessaggio al “Vax Live – The Concert To Reunite the World”, l’evento che ha visto a Los Angeles il mondo dello spettacolo e delle istituzioni sostenere l’equa distribuzione dei sieri anti-Covid. Francesco si è rivolto direttamente ai giovani partecipanti all’evento. Pur consapevole della drammaticità del momento e dell’argomento, non ha perso l’occasione per presentarsi con il suo inequivocabile stile: “ricevete un cordiale saluto da questo vecchio, che non balla né canta come voi”. È la cifra personale di un uomo che sa adeguarsi ai contesti, e non pretende il contrario. Quindi è entrato nel tema della guarigione, quella ...