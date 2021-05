Conflitto israelo-palestinese: oltre 200 feriti a Gerusalemme (Di sabato 8 maggio 2021) Almeno 163 palestinesi e sei poliziotti israeliani sono rimasti feriti negli scontri a Gerusalemme, secondo quanto riferito da medici palestinesi e dalla polizia israeliana. La maggior parte è rimasta ferita nella moschea di Al-Aqsa, dove la polizia israeliana ha sparato proiettili di gomma e granate assordanti mentre i palestinesi lanciavano pietre e bottiglie. Conflitto israelo-palestinese: qual è Leggi su periodicodaily (Di sabato 8 maggio 2021) Almeno 163 palestinesi e sei poliziotti israeliani sono rimastinegli scontri a, secondo quanto riferito da medici palestinesi e dalla polizia israeliana. La maggior parte è rimasta ferita nella moschea di Al-Aqsa, dove la polizia israeliana ha sparato proiettili di gomma e granate assordanti mentre i palestinesi lanciavano pietre e bottiglie.: qual è

Advertising

0m3ir : RT @rubio_chef: “Mi chiedono di prendere posizione sul conflitto israelo-palestinese, ma non lo accetto. Non voglio mischiare temi diversi”… - rubio_chef : “Mi chiedono di prendere posizione sul conflitto israelo-palestinese, ma non lo accetto. Non voglio mischiare temi… - Stellangy : 'La crucialità della questione palestinese risiede ancora,dopo tutto questo tempo, nello spingere a interrogarsi su… - snapoutmickey : Non gente su ig che si comporta come se il conflitto Israelo-palestinese fosse scoppiato 2 giorni fa like idk sis w… - thyartischiara : 'Parla del conflitto israelo-palestinese e dì cosa faresti per risolverlo' dai son 30 anni che va avanti e dovrei saperlo risolvere io? -