Conferenza stampa Semplici | «Benevento? Sarà una battaglia»

(Di sabato 8 maggio 2021) Leonardoha parlato inalla vigilia dello scontro diretto contro il: ecco le sue parole Leonardoha parlato inalla vigilia dello scontro diretto contro il– «Questa è una partita particolare. Loro si trovano in una situazione fino a poco tempo fa impensabile. Noi abbiamo rimontato e faremo la partita che abbiamo preparato mettendo in campo tutte le nostra qualità. Da parte nostra c’è tanto rispetto ma voglia di vincere». APPROCCIO PSICOLOGICO – «Nell’ultimo periodo abbiamo giocato tutte partite da dentro o fuori.necessaria la massima attenzione, il massimo rispetto perché stiamo parlando di una grande squadra. Abbiamo cercato di ...

Advertising

Inter : LIVE! La prima conferenza stampa da Campioni d'Italia: ascoltiamola insieme alla vigilia di #InterSampdoria - juventusfc : Meno 2?? a #JuveMilan Oggi ?? squadra al lavoro al #TrainingCenter Domani ?? Allenamento e alle 15 conferenza stampa… - Palazzo_Chigi : #8maggio Conferenza stampa del Presidente Draghi al termine della Riunione informale del Consiglio europeo e della… - sassuolonews : De Zerbi conferenza stampa Genoa Sassuolo LIVE - KelleyOHara9 : RT @juventusfc: ?? REMINDER ?? Alle 15.00 ?? microfono acceso per Mister @Pirlo_Official e per la conferenza stampa pre #JuveMilan! Live su… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa

Corriere TV

Condannati a vincere. Senza appello. Per consolidare la posizione Champions il Milan deve battere la Juventus a Torino senza pensare a cosa accadrà tra Spezia e Napoli. Rispetto alla gara di andata, ...Ecco ladel tecnico.Gaetano D'Agostino, allenatore del Lecco, ha presentato la sfida playoff col Grosseto in conferenza stampa: "Noi stiamo lavorando per fare una grande partita. Di come stanno lavorando ...Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa al termine del vertice informale di Oporto, “Voglio riaprire come la maggior parte degli italiani”, ha assicurato Draghi ...