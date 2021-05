Conferenza stampa Pirlo: “Ecco chi gioca domani. Sulla Superlega…” (Di sabato 8 maggio 2021) Conferenza stampa Pirlo – Tra la guerra per la Superlega e la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter, la Juventus continua la corsa alla Champions. domani alle 20.45, scontro diretto, big match a Torino: Juventus-Milan. Il tecnico Andrea Pirlo ha parlato a tal proposito, nella classica Conferenza stampa della vigilia. Ecco di seguito le sue parole. Conferenza stampa Pirlo, le parole del tecnico MILAN – “Per quanto riguarda la partita, sarà aperta. Non credo ci sarà tanto tatticismo, tutte e due le squadre hanno voglia di giocare, di imporsi. Sarà una bella partita”. DIFESA – “Abbiamo tutti i giocatori a disposizione e questa è una nota positiva. Si sono allenati ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 8 maggio 2021)– Tra la guerra per la Superlega e la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter, la Juventus continua la corsa alla Champions.alle 20.45, scontro diretto, big match a Torino: Juventus-Milan. Il tecnico Andreaha parlato a tal proposito, nella classicadella vigilia.di seguito le sue parole., le parole del tecnico MILAN – “Per quanto riguarda la partita, sarà aperta. Non credo ci sarà tanto tatticismo, tutte e due le squadre hanno voglia dire, di imporsi. Sarà una bella partita”. DIFESA – “Abbiamo tutti itori a disposizione e questa è una nota positiva. Si sono allenati ...

